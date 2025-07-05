بعد احتفاله بزفاف حفيده.. هذا كان آخر ظهور لـ عادل إمام منذ عامين

كتب - معتز عباس:

كشف المخرج رامي إمام عن أحدث ظهور للزعيم عادل إمام في حفل زفاف حفيده عادل إمام، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف.

ونشر رامي إمام صورة عائلية بحضور الزعيم عادل إمام، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، احتفالًا بزفاف نجله عادل.

وتصدر الصورة الزعيم عادل إمام ونجليه المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وزوجته هالة الشلقاني، وحفيده عادل رامي إمام وزوجته فريدة أشرف، وعصام إمام شقيقه، وجميع أفراد الأسرة والعائلة.

آخر ظهور للزعيم عادل إمام في صورة جمعته مع الفنان الشاب خالد سرحان وهو يقوم بتقبيله على خديه، احتفالًا بعيد ميلاده الـ83 عام 2023، معلقًا: "الزعيم بيسلم عليكم كلكم".

ليعود ويظهر الزعيم مجددًا في يوليو 2025 بحفل زفاف حفيده عادل نجل المخرج رامي إمام.

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