بصور جديدة من الحفل.. إنجي المقدم تهنئ المخرج رامي إمام بعد زفاف نجله

كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة إنجي المقدم، المخرج رامي إمام على زفاف نجله الذي أقيم أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

ونشرت إنجي المقدم صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "عن الليلة الماضية، مبروك صديقي العزيز رامي إمام، وأتمنى لنجلك عادل وعروسته الجميلة فريدة، حياة سعيدة ومباركة مع بعض يارب ان شاء الله".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إنجي المقدم بمسلسل "سراب" بطولة الفنان خالد النبوي.