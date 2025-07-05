بالفيديو.. نادية الجندي ترقص بجوار زوجها السابق محمد مختار

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة نادية الجندي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها رفقة زوجها السابق المنتج محمد مختار، من مشاركتها في مهرجان "الزمن الجميل" الذي أقيم في بيروت.

ونشرت نادية مقطع فيديو لها وهي ترقص بجوار زواجها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتنهال عليها التعليقات من نجوم الفن والمحبين.

وتفاعلت مع الفيديو، الفنانة غادة عبدالرازق، الفنانة غادة عادل، التي علقت: "قمر ما شاء الله".

وأعربت نادية الجندي عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه عن دورها في فيلم "الباطنية"، وكتبت: "سعيدة بتكريمي في لبنان الحبيبة، أنا ومحمد مختار، عن فيلم الباطنية، العمل اللي لسه عايش مع الناس رغم مرور السنين، واختياره كواحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في عام 2020، وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف.

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