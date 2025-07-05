كتب - معتز عباس:

احتفل المخرج رامي محمد إمام، بزواج ابنه عادل، حفيد الزعيم عادل إمام، في حفل عائلي بهيج، شهد حضور كبير من أفراد الأسرة والعائلة ونجوم الفن.

ونشر رامي إمام صورة عائلية تجمعه بوالده الزعيم عادل إمام، وشقيقه الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"وكتب في أول تعليق له، وكتب: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، الحمد لله عادل و فريدة، ابني اتجوز".

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.