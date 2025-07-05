ظهور نادر لصاحب دور ابن الكئيبة بـ"الكيف" ويكشف سرا عن محمود عبدالعزيز

كتب - معتز عباس:

حل الفنان سالم مصطفى، صاحب دور "ابن الكئيبة" في فيلم "الكيف" ضيفًا في برنامج القاهرة اليوم، على قناة "ألف اليوم"، ليكشف أسرارًا عن كواليس العمل مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والفنان الراحل جميل راتب والفنان يحيى الفخراني.

وقال سالم مصطفى، في لقائه، إن محمود عبد العزيز كان رافضًا دور "مزاجنجي"، لافتًا إلى أن الأستاذ علي عبدالخالق منح محمود عبدالعزيز مهلة 24 ساعة للموافقة على الفيلم، أو عرض السيناريو على النجم عادل إمام.

وأضاف: "محمود عبدالعزيز مكنش عايز يعمل دور مزاجنجي، مكنتش عجباها الشخصية، السيناريو لما راح للأستاذ يحيى الفخراني اختار دور الدكتور صلاح، والأستاذ جميل راتب مكنش موافق على الدور بتاعه مكنش فاهم الكلمات".

وتابع: "الأستاذ علي عبدالخالق والكاتب محمود ابو زيد نجحوا في إقناع محمود عبدالعزيز وجميل راتب في قبول فيلم الكيف".

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