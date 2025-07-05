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بإطلالة جريئة.. إيمان العاصي على البحر والجممهور يعلق

08:11 م السبت 05 يوليو 2025
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    الفنانة إيمان العاصي
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    إيمان العاصي تستمتع بوقتها على البحر
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    إيمان العاصي مع الأصدقاء
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار خلال قضاء عطلتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي.

ونشرت العاصي صور جديدة لها وهي تستمتع بوقتها بأحد الشواطئ وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات:"جميلة، قمر البحر، قمر، ملكة جمال، البحر نور".

وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة كوكبة من النجوم وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي، مينا مسعود، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

إيمان العاصي الساحل الشمالي مسلسل برغم القانون
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