أول ظهور للزعيم عادل إمام في حفل زفاف حفيده

كتب - معتز عباس:

شارك المخرج رامي إمام متابعيه على السوشيال ميديا، أول ظهور للزعيم عادل إمام من حفل زفاف حفيده، والذي أقيم أمس الجمعة

ونشر رامي إمام صورة عائلية من حفل زفاف نجله عادل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر فيها الزعيم عادل إمام ونجليه رامي ومحمد إمام، وحفيده عادل رامي إمام، وزوجته مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف.

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ثم قدم المطرب أحمد سعد فقرة غنائية أشعل من خلالها الأجواء.

وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.