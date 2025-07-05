أحدث جلسة تصوير جريئة لـ سلمى أبو ضيف.. وتارا عماد تعلق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، أثناء قضاء عطلتها في سويسرا.

ونشرت سلمى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل، وعلقت: "حياة بسيطة"، والتي تفاعلت معها الفنانة تارا عماد.

وتشارك سلمى أبو ضيف في فيلم "إذما" من بطولة أحمد داود، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق.

كما شاركت سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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