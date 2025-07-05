"جمالها ساحر" - ظهور نادر لـ هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام- صور

كتب - معتز عباس:

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة لبلبة متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورة جمعتها مع هالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام في ظهور نادر، وعلقت: "مع الحبيبة هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام في فرح حفيدها".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي أشاد بجمال وأناقة زوجة الزعيم وجدة العريس عادل رامي إمام، وجاءت التعليقات كالتالي:" سيدة راقية، جميلة، أنيقة، جمالها من الزمن الجميل، شريكة نجاح الزعيم، سيدة جميلة".

وحضر حفل الزفاف عددًا من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبد العزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يواصل الترويج لفيلم "أسد" بصور جديدة من الكواليس

مي عمر تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها



