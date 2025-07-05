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مي عمر تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

06:31 م السبت 05 يوليه 2025

مي عمر

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمرين في إنسانة واحدة"، "قمر أوي"، "يا أحلى ملاك"، "منورة يا حلويات".


يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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