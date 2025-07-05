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دنيا عبدالعزيز تهنئ محمد فؤاد على زفاف ابنته (صور)

05:35 م السبت 05 يوليه 2025
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  • عرض 10 صورة
    محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته
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    محمد فؤاد وابنته بسملة
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    دنيا عبد العزيز مع هشام عباس
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    كواليس حفل زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 10 صورة
    دنيا عبد العزيز مع حمادة هلال
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    دنيا عبد العزيز مع حمادة هلال من حفل زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 10 صورة
    دنيا عبد العزيز مع بسملة محمد فؤاد
  • عرض 10 صورة
    دنيا عبد العزيز مع محمد فؤاد وزوجها
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف بسملة محمد فؤاد
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كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على حضور حفل زفاف "بسملة" ابنة الفنان محمد فؤاد، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين من العروسين، منهم الفنان حمادة هلال والفنان هشام عباس.

ونشرت دنيا صورا من حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام، ظهرت وهي تلتقط صورة تذكارية مع الفنان محمد فؤاد، إلى جانب صور مع العروسين، وكتبت: "ألف مبروك يا فؤش لبسملة بنوتك القمر، ربنا يسعدها يا رب، كل الناس بتحبك يا راجل يا جدع يا طيب يا أصيل".

وكانت آخر مشاركات الفنانة دنيا عبدالعزيز بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

دنيا عبدالعزيز حفل زفاف ابنة محمد فؤاد نجوم الفن حمادة هلال هشام عباس انستجرام دنيا عبدالعزيز
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