دنيا عبدالعزيز تهنئ محمد فؤاد على زفاف ابنته (صور)

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على حضور حفل زفاف "بسملة" ابنة الفنان محمد فؤاد، وسط تواجد عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين من العروسين، منهم الفنان حمادة هلال والفنان هشام عباس.

ونشرت دنيا صورا من حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام، ظهرت وهي تلتقط صورة تذكارية مع الفنان محمد فؤاد، إلى جانب صور مع العروسين، وكتبت: "ألف مبروك يا فؤش لبسملة بنوتك القمر، ربنا يسعدها يا رب، كل الناس بتحبك يا راجل يا جدع يا طيب يا أصيل".

وكانت آخر مشاركات الفنانة دنيا عبدالعزيز بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.