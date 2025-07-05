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بفستان ذهبي أنيق.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

05:26 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد من أحدث ظهور على انستجرام
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد على انستجرام
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد بإطلالة من الذهب
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت هنا مرتدية فستان باللون الذهبي خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية"، وشاركها البطولة صابرين، محمد الشرنوبي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز.

هنا الزاهد إنستجرام هنا الزاهد فيلم الشاطر
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