بفستان ذهبي أنيق.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت هنا مرتدية فستان باللون الذهبي خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "إقامة جبرية"، وشاركها البطولة صابرين، محمد الشرنوبي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز.