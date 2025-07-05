بالفيديو| مقلدا "الزعيم".. رامي إمام يعبر عن سعادته بزواج نجله

كتبت- منى الموجي:

استعاد المخرج رامي إمام ذكريات حفل زفافه وكيف غنى له والده كلمات بسيطة عبر من خلالها عن فرحته بأنه يحتفل بزفاف نجله، مرددا "بجوز ابني بجوز ابني، وهجوز ابني هجوز ابني".

واختار رامي أن يعبر هو أيضا عن سعادته بزواج نجله عادل على طريقة "الزعيم" وسط فرحة الحضور، قائلا "من حوالي حاجة وعشرين سنة كنت أنا بتجوز، وجه أبويا ربنا يديله الصحة قام مغني إيه (هجوز ابني هجوز ابني، وبجوز ابني بجوز ابني)".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة CBC على موقع فيسبوك، اللقطتين في إطار واحد، ونالت إعجاب الجمهور، الذين علقوا "مفيش زي خفة دم الزعيم"، "ربنا يباركلك ويبارك لباباك"، "أسرع حاجة بتمر هي الزمن"، "ياريته حضر وهو اللي قال بجوز حفيدي وبجوز حفيدي"، "ربنا يفرحكم ويسعدكم ويبارك في عمر الزعيم عادل إمام".

وأقيم حفل زفاف عادل نجل المخرج رامي إمام، وحفيد "الزعيم" النجم الكبير عادل إمام، أمس الجمعة 4 يوليو، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، كريم عبدالعزيز، إلهام شاهين، لبلبة، ياسمين صبري، المخرج معتز التوني، الإعلامي عمرو الليثي، درة، الإعلامية لميس الحديدي، ماجد الكدواني، أحمد السقا، أشرف زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، مي وسارة نور الشريف.