"المهن السينمائية" تنعى مدير التصوير محمد خليل وتكشف عن موعد العزاء

كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير محمد خليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت بيانا صحفيا جاء فيه "( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير محمد خليل، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

وكشف البيان عن موعد العزاء، إذ من المقرر إقامته غداً الأحد الموافق 6 يوليو، بمسجد الصديق - شيراتون المطار (قاعة 2) الساعة السابعة ونصف مساءً.

ويتضمن مشوار الراحل عددا كبيرا من الأعمال الفنية، بينها: فيلم "دقة قلب"، فيلم "الجوازة دي مش لازم تتم"، فيلم "فتوات السلخانة"، فيلم "البوليس النسائي"، فيلم "بلاغ للنائب العام".