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بـ"شورت وسط البحر"..جميلة عوض تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يعلق

03:39 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض بفستان جريء
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    إطلالة جميلة عوض
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض بفستان جريء
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض بفستان جريء
  • عرض 14 صورة
    جميلة عوض
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت جميلة، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "شورت وسط البحر"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا من سردينيا، أنا فقط والبحر الأبيض المتوسط، وطاقم البقر الخاص بي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، عسل أوي، الجو محتاج كدة، قمر، أحلى فنانة، الحلوة".

يُذكر أن، جميلة عوض متزوجة من المونتير أحمد حافظ الذي تعاون معها في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

جميلة عوض إطلالة جريئة البحر
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