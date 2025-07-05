داليا البحيري تعلق على حضورها حفل زفاف حفيد عادل إمام (صورة)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة داليا البحيري، رسالة للمخرج رامي إمام وزوجته بعد حضورها حفل زفاف حفيد عادل إمام.

ونشرت داليا، صورة من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك حبيبنا الغالي رامي إمام، وياسمين الغالية جواز ابنكم عادل كل حاجة كانت فوق الرائعة".

وأَضافت: "التنظيم والأكل كان خطير، أنا بحب الأكل انتوا عارفين، وأهم حاجة كل الحب والدفيء اللي كان باين على كل الناس اللي موجودة، يا رب يسعد عادل وفريدة وعقبال ما نشوف أولادهم".

وشهد حفل الزفاف غياب الزعيم عادل إمام عن الحضور، ورقص محمد عادل إمام مع ابنتيه الصغيرتين على المسرح.

وحضر من نجوم الفن، يسرا وإلهام شاهين وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من المشاهير.