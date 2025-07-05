شورت أمام البحر"..ميرنا جميل تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت" أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وقعت في حب المنظر.. ووجدت نسخة ألطف مني، بعض اللحظات لا تحتاج إلى فلتر - فقط قلب ممتليء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر بجد، إيه الجمال ده، قمر طول عمرك، روعة، حلويات، عسل أوي".

وغابت ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025.

وكانت آخر أعمالها التليفزيونية في رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.