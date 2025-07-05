أحمد حلمي يوجه رسالة لـ عمرو دياب بعد ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

وجه النجم أحمد حلمي، رسالة تهنئة للهضبة عمرو دياب على ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك خلال عرضه المسرحي "بني آدم" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حلمي، فيديو تهنئته وفريق عمل المسرحية على الألبوم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا عمرو على الألبوم الخطير، دايما حاضر معانا، بباركلك أنا وكل البني آدمين".

وكان عمرو دياب طرح الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا" والذي يعد أول تعاون له مع سوني العالمية، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

يذكر أن، مسرحية "بني آدم" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول الأب ناجي وابنته فرح اللذان يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى (غندور)، وبينما تحاول (فرح) إعادة إحياء المسرح، يتحول (غندور) إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها.