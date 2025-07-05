جنا عمرو دياب تغني "خطفوني" بحفل والدها بالساحل الشمالي (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ جنا عمرو دياب وهى تغني أغنية "خطفوني" أمام الجمهور بحفل والدها عمرو دياب في مراسي بالساحل الشمالي.

ونشر برنامج "et بالعربي" الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر بنهاية الفيديو عبدالله عمرو دياب مع والده على المسرح.

وقال عمرو دياب عن ابنته وهو على المسرح: "عمري ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جدا".

وتنوّع برنامج الحفل بين مجموعة من أنجح أغاني الهضبة القديمة والجديدة، حيث قدّم "يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “غلاوتك”، “خطفوني”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “وياه”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

يذكر أن، عمرو دياب طرح الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا" والذي يعد أول تعاون له مع سوني العالمية، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .