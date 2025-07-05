بـ"شورت".. هيدي كرم تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يتعرق، فقط يتألق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ملكة جمال الكون، جميلة، حلويات، حلوة أوي، التاتوه جميل، إيه العسل ده".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.