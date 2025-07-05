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بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)

01:55 م السبت 05 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:


خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، جمالك، الأميرة، أحلى واحدة، أحلى ياسمين، سكر مسكر".


يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.




ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري
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