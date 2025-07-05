بـ"فستان قصير وجريء".. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.



ونشرت هيفاء، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبرحسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال، الورد كله أنت، أحلى من كل ورود العالم، كل ما تكبر تحلى، قمر، شو هذا الجمال، قمرهم كلهم، أحلى وردة".



يذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبدالرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.