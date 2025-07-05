ماذا قالت مي نور الشريف بعد حضورها حفل زفاف حفيد عادل إمام؟ (صور)

كتب- هاني صابر:

حضرت الفنانة مي نور الشريف، حفل زفاف عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام الذي أقيم مساء أمس الجمعة، على عروسته مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف بحضور كوكبة من الفنانين.

ونشرت مي، صورا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الغالي ابن الغالي رامي إمام، إمبارح كنت بحضر عروض المسرحيات في الجامعة..

وإمبارح كنا في فرحك أنت وياسمين.. والنهاردة إحنا في فرح ابنكم عادل على عروسته فريدة.. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ولهم ودائما تكون فخور بي".

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني، ثم قدم المطرب أحمد سعد فقرة غنائية أشعل من خلالها الأجواء.

وشهد حفل الزفاف غياب الزعيم عادل إمام عن الحضور، ورقص محمد عادل إمام مع ابنتيه الصغيرتين على المسرح.



وحضر من نجوم الفن، يسرا وإلهام شاهين وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من المشاهير.