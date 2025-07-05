إلهام شاهين تحتفل بزفاف حفيد عادل إمام.. وهذا ما قالته (صور)

كتب- هاني صابر:



حضرت الفنانة إلهام شاهين، حفل زفاف عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بحضور كوكبة من الفنانين.



ونشرت إلهام، صور من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك للمخرج رامي إمام زفاف ابنه عادل إمام وعروسته الحلوة فريدة.. ربنا يسعدهم ونفرح بولادهم.. مبروك لنجمنا الكبير الزعيم عادل إمام".



وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ثم قدم المطرب أحمد سعد فقرة غنائية أشعل من خلالها الأجواء.



وشهد حفل الزفاف غياب الزعيم عادل إمام عن الحضور، ورقص محمد عادل إمام مع ابنتيه الصغيرتين على المسرح.



وحضر من نجوم الفن، يسرا وإلهام شاهين وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.







