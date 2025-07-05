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25 صورة من حفل زفاف حفيد عادل إمام بحضور نجوم الفن

12:23 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (3)
  • عرض 25 صورة
    المنتج تامر مرسي
  • عرض 25 صورة
    تامر حسني
  • عرض 25 صورة
    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (5)
  • عرض 25 صورة
    حسن الرداد وايمي سمير غانم
  • عرض 25 صورة
    حفيد عادل امام وعروسته (2)
  • عرض 25 صورة
    حفيد عادل امام
  • عرض 25 صورة
    عزيز الشافعي وتامر حسين ورامي امام
  • عرض 25 صورة
    كريم عبدالعزيز ويوسف الشريف
  • عرض 25 صورة
    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (6)
  • عرض 25 صورة
    محمد امام ومعتز التوني وعمرو الليثي
  • عرض 25 صورة
    محمد عادل امام وعمرو الليثي
  • عرض 25 صورة
    محمد عادل امام يرقص مع بناته (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عادل امام يرقص مع بناته (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد عادل امام يرقص مع بناته (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد عادل امام يرقص مع بناته (4)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 25 صورة
    ويزو
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري ونسرين أمين
  • عرض 25 صورة
    ياسمين عبدالعزيز ولميس الحديدي ورضوى الشربيني
  • عرض 25 صورة
    يسرا
  • عرض 25 صورة
    هشام ماجد ويوسف الشريف
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف حفيد عادل إمام بحضور نجوم الفن
  • عرض 25 صورة
    حماقي ورامي امام وعماد زيادة
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كتب- هاني صابر:

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ثم قدم المطرب أحمد سعد فقرة غنائية أشعل من خلالها الأجواء.

وشهد حفل الزفاف غياب الزعيم عادل إمام عن الحضور، ورقص محمد عادل إمام مع ابنتيه الصغيرتين على المسرح.

وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

عادل رامي إمام عادل إمام نجوم الفن تامر حسني
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