25 صورة من حفل زفاف حفيد عادل إمام بحضور نجوم الفن

كتب- هاني صابر:

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ثم قدم المطرب أحمد سعد فقرة غنائية أشعل من خلالها الأجواء.

وشهد حفل الزفاف غياب الزعيم عادل إمام عن الحضور، ورقص محمد عادل إمام مع ابنتيه الصغيرتين على المسرح.

وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.