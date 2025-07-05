بسمة بوسيل داخل حمام سباحة بالمصيف.. والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:



شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها داخل حمام سباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.



ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حورية البحر، الفراشة، إيه الجمال ده، ولا أروع، ما اشء الله، عسل أوي، أجمل بسمة".



يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "حلم" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".