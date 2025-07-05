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أحمد سعد يشعل زفاف حفيد عادل إمام..ومحمد إمام يرقص مع بناته (صور وفيديو)

11:53 ص السبت 05 يوليه 2025
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    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (4)
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    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (5)
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    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (6)
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    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد عادل امام يرقص مع بناته (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد عادل امام يرقص مع بناته (3)
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    محمد عادل امام يرقص مع بناته (4)
  • عرض 9 صورة
    أحمد سعد بحفل زفاف حفيد عادل امام (1)
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كتب- هاني صابر:


أحيا المطرب أحمد سعد، أمس الجمعة، حفل زفاف عادل رامي إمام حفيد الزعيم، وسط حضور العديد من نجوم الفن.


ونشر برنامج "et بالعربي" فيديو من حفل الزفاف، يغني فيه أحمد سعد أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، ويرقص محمد عادل إمام على المسرح بصحبة ابنتيه الصغيرتين.


واحتفل عادل نجل المخرج رامي إمام بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف.


وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف والإعلامي عمرو الليثي وهشام ماجد والمنتج تامر مرسي وياسمين صبري وعماد زيادة وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

أحمد سعد محمد إمام المطرب أحمد سعد
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