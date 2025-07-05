نبيلة عبيد تتصدر التريند لهذا السبب.."ما علاقة قانون الإيجار القديم؟"

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب استغاثتها من قانون الإيجار القديم فيما يخص شقتها بجامعة الدول العربية.

وكانت نبيلة عبيد، قالت في استغاثتها: "الشقة كانت مملوكة لوالدتي وفيها كل ما أملك من أغراض وصور وذكريات وتاريخي السينمائي كله موجود فيها بداية من رابعة العدوية و الراقصة والسياسي وكل أعمالي الناجحة".

وتابعت: "أجيب منين مكان أحط فيه كل تعبي ده؟ وفني اللي خايفة أرميه بعد كده يبقى على سور الأزبكية أنا خايفة على تاريخي مينفعش تترمي".

وأوضحت: "أنا بستغيث مينفعش ده تاريخي السينمائي كله في الشقة دي لما بفتحها بشم ريحة نجاحي وريحة أمي فيها كل صوري اللي كنت باخدها موجودة في الشقة دي لما بخشها برتاح مقدرش من يوم وليلة يحصل كده أنا مجرباها ومجربه اللي أنا فيها دي كانت قدم الخير عليا وبتمنى أرجعلها ".

وأضافت: "أنا وحيدة لا اتجوزت ولا خلفت وبشم ريحة أمي ونجاحي فيها، وعايشة حاليا في شقة غيرها لكن دي الشقة الأقرب لقلبي، سيبوهالي".