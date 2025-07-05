كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، أمس الجمعة، حفلاً جماهيريًا ضخمًا في مراسي بالساحل الشمالي، وذلك في أول ظهور له بعد إطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا" وسط حضور جماهيري غفير احتشد لساعات قبل صعوده إلى المسرح.

وشهد الحفل لحظة إنسانية ومميزة حين استقبل الهضبة ابنته جنا عمرو دياب على المسرح، وقدّما معًا أغنية "خطفوني" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأشاد عمرو دياب بموهبة ابنته، قائلًا: "عمري ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جدا".

كما استقبل الهضبة على المسرح نجله عبد الله، والذي كان قد شاركه غناء "يلا" ضمن أغنيات الألبوم ، وقد دعا أيضا الرابر "بدر" المشارك بمقطع الراب في أغنية "خطفوني" ليؤديها على المسرح.

وتنوّع برنامج الحفل بين مجموعة من أنجح أغاني الهضبة القديمة والجديدة، حيث قدّم "يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “غلاوتك”، “خطفوني”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “وياه”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.

ويُعد هذا الحفل بداية قوية لموسم صيفي ينتظره جمهور عمرو دياب سنويًا، ويأتي بالتزامن مع النجاح الكبير الذي يحققه ألبوم "ابتدينا" منذ طرحه.

يذكر أن، عمرو دياب طرح الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا" والذي يعد أول تعاون له مع سوني العالمية، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .