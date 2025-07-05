بالصور| محمد فؤاد يغني في حفل زفاف ابنته مع إيهاب توفيق

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص المطرب إيهاب توفيق على حضور حفل زفاف بسملة ابنة النجم محمد فؤاد والذي أقيم مساء الجمعة 4 يوليو، بحضور كوكبة من نجوم الفن، وأصدقاء العروسين المقربين.

وقام فؤاد بمشاركة إيهاب توفيق الغناء في حفل الزفاف، كما ظهرت فيديوهات للأول متأثرا عند رؤية ابنته مرتدية فستان الزفاف، وعبر عن سعادته، وقامت هي بتقبيل يده بينما قام بتقبيل رأسها ويدها، قائلا "إيه ده.. مش عايز حاجة من الدنيا تاني".

وخضعت بسملة وعريسها لجلسة تصوير رومانسية، قبل بدء الحفل، وظهرت مرتدية فستان زفافها الأبيض.

كان اسم الفنان محمد فؤاد تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مع قرب احتفاله بزفاف ابنته بسملة.