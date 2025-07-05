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بالصور- يسرا وإيمي سمير غانم وتامر حسني في حفل زفاف حفيد عادل إمام

04:29 ص السبت 05 يوليو 2025
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أشعل النجم تامر حسني حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام وسط رقص العريس مع عروسته في أجواء من السعادة.
ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بزفاف حفيده عادل رامي إمام، الجمعة 4 يوليو، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل أسطوري يجمع الأهل والأصدقاء

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد وعم العريس محمد إمام و يوسف الشريف والإعلامي عمرو الليثي و هشام ماجد والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل و ياسمين صبري و عماد زيادة وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

واحتفل حفيد عادل إمام بعقد قرانه في أجواء عائلية خلال شهر يونيو الماضي، وسط حضور المقربين من العائلة

يسرا وإيمي سمير غانم امر حسني فل زفاف حفيد عادل إمام
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