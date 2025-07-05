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بالصور- محمد إمام ويوسف الشريف وعمرو الليثي.. النجوم في زفاف حفيد عادل إمام

03:46 ص السبت 05 يوليه 2025
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تصوير- هاني رجب:

يحتفل النجم الكبير عادل إمام بزفاف حفيده عادل رامي إمام، الجمعة 4 يوليو، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل أسطوري يجمع الأهل والأصدقاء

واستقبل المخرج رامي إمام الحضور في فيلا الزعيم عادل إمام وسط حضور الأصدقاء ونجوم المجتمع

وجاء بين الحضور عم العريس الفنان محمد إمام والفنان يوسف الشريف والإعلامي عمرو الليثي والفنان هشام ماجد والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل والفنانة ياسمين صبري والفنان عماد زيادة وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

واحتفل حفيد عادل إمام بعقد قرانه في أجواء عائلية خلال شهر يونيو الماضي، وسط حضور المقربين من العائلة

محمد إمام ويوسف الشريف مرو الليثي لنجوم في زفاف فاف حفيد عادل إمام تصوير النجم الكبير عادل إمام
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