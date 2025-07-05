بالصور- ياسمين صبري وعماد زيادة.. نجوم الفن في زفاف حفيد عادل إمام

تصوير- هاني رجب:

يحتفل النجم الكبير عادل إمام بزفاف حفيده عادل رامي إمام، الجمعة 4 يوليو، على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، في حفل أسطوري يجمع الأهل والأصدقاء

واستقبل المخرج رامي إمام الحضور في فيلا الزعيم عادل إمام وسط حضور الأصدقاء ونجوم المجتمع

وجاء بين الحضور المنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل والفنانة ياسمين صبري والفنان عماد زيادة وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

واحتفل حفيد عادل إمام بعقد قرانه في أجواء عائلية خلال شهر يونيو الماضي، وسط حضور المقربين من العائلة