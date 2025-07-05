كتبت- منى الموجي:

احتفلت بسملة ابنة النجم الكبير محمد فؤاد يوم الجمعة 4 يوليو بزفافها، في حفل كبير شهد حضور الأصدقاء المقربين لأسرة العروسين من داخل وخارج الوسط الفني.

وخضعت بسملة وعريسها لجلسة تصوير رومانسية، قبل بدء الحفل، وظهرت مرتدية فستان زفافها الأبيض،على غرار الأميرات، وحرص هو على تقبيلها أكثر من مرة كما قام بتقبيل يدها.

كما ظهر فؤاد سعيدا بزواج ابنته، وقامت بتقبيل يده بينما قام هو بتقبيل رأسها ويدها، وعبر عن سعادته الكبيرة وفرحته برؤية ابنته مرتدية فستان الزفاف الأبيض، قائلا "إيه ده.. مش عايز حاجة من الدنيا تاني".

كان اسم الفنان محمد فؤاد تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مع قرب احتفاله بزفاف ابنته بسملة.



