مينا نسعود يستعد للزواج من إميلي شاه ويواصلان تجهيزات حفل الزفاف

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم الكندي، مينا مسعود وخطيبته الممثلة الهندية، إميلي شاه استعدادتهما لحفل زفافهما المرتقب خلال شهر يوليو الجاري.

ونشرت إميلي شاه مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله مع مينا مسعود وكتبت: النادل سألنا بما تحتفلان قلت له زفاف بعد 3 أسابيع".

ووفقًا لموقع "Us Weekly" يتضمن الزفاف الاحتفال لمدة ثلاثة أيام، إذ سيقام حفلين منفصلين، حفل هندوسي مخصص لعائلة العروس إميلي شاه، وحفل زفاف خاص بعائلة العريس مينا مسعود في اليوم الثاني، أما عن اليوم الثالث سيكون خاصًا بالاحتفال مع العائلة والأصدقاء.

ويعرض للنجم مينا مسعود في السينمات حاليا فيلم "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، كما تعاقد "مينا مسعود" خلال الفترة الماضية على عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، مينا مسعود ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.