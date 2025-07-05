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هيدي كرم أمام حمام السباحة ونسرين طافش على البحر..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص السبت 05 يوليه 2025
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    احمد السعدني
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    شيرين رضا
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    عائشة بن أحمد
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    كنزي عمرو دياب
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    محمد كريم
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    ندى موسى
  • عرض 11 صورة
    نسرين طافش
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    سعد لمجرد
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    رانيا منصور
  • عرض 11 صورة
    هيدي كرم
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى
ظهرت الفنانة ندى موسى، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هيدي كرم
نشرت الفنانة هيدي كرم، إطلالة صيفية لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أمام حمام السباحة.

نسرين طافش
ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

كنزي عمرو دياب
شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، صورا جديدة لها التقطتها بجانب "جرار زراعي"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد
ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد، بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أذواق الصيف".

سعد لمجرد
نشر المطرب سعد لمجرد، صورة له بالشارع، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

شيرين رضا
ظهرت الفنانة شيرين رضا، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، استعرضت خلالها أناقتها.

رانيا منصور
الفنانة رانيا منصور، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام. وذلك من أحدث ظهور لها.

أحمد السعدني
نشر الفنان أحمد السعدني، صورة خلال استمتاعه بإجازة الصيف، وذلك عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

محمد كريم
الفنان محمد كريم، نشر صورة له خلال تواجده داخل الطائرة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

عائشة بن أحمد نسرين طافش هيدي كرم ندى موسى كنزي عمرو دياب سعد لمجرد
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