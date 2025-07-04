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"مش عايز حاجة من الدنيا تاني".. رد فعل محمد فؤاد بعد رؤيته ابنته بفستان الزفاف

11:45 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
  • عرض 9 صورة
    زفاف ابنة محمد فؤاد
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كتبت- منى الموجي:
احتفل النجم الكبير محمد فؤاد اليوم الجمعة 4 يوليو، بزفاف ابنته، في حفل كبير شهد حضور الأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.
وظهر فؤاد سعيدا بزواج ابنته، وقامت بتقبيل يده بينما قام هو بتقبيل رأسها ويدها، كما التقط معها ومع عريسها عدة صور.
فؤاد عبر عن سعادته الكبيرة وفرحته برؤية ابنته مرتدية فستان الزفاف الأبيض، قائلا "إيه ده.. مش عايز حاجة من الدنيا تاني".
كان اسم الفنان محمد فؤاد تصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مع قرب احتفاله بزفاف ابنته بسملة.

زفاف ابنة محمد فؤاد محمد فؤاد
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