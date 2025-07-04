بالصور- نرمين الفقي على البحر والجمهور يعلق:"شباب دائم"
11:09 م الجمعة 04 يوليو 2025
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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة صور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت نرمين الفقي في الصور على البحر بإطلالة صيفية حازت إعجاب متابعيها، بفستان مناسب لأجواء الصيف .
وعلقت : "بحر عالي بس الجو جميل".
وانهالت عليها التعليقات: نجمة البحر، ملكة جمال الفن، نجمة الفن، جميلة وشباب دائم".
يذكر أن نرمين الفقي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الثالثة 2025.
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