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بالصور- نرمين الفقي على البحر والجمهور يعلق:"شباب دائم"

11:09 م الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي تتألق على البحر
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي أمام البحر
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي على البحر
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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة صور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نرمين الفقي في الصور على البحر بإطلالة صيفية حازت إعجاب متابعيها، بفستان مناسب لأجواء الصيف .

وعلقت : "بحر عالي بس الجو جميل".
وانهالت عليها التعليقات: نجمة البحر، ملكة جمال الفن، نجمة الفن، جميلة وشباب دائم".
يذكر أن نرمين الفقي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الثالثة 2025.

نرمين الفقي
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