بالصور- ميرهان حسين ترقص أمام البحر على أغنية الهضبة "ابتدينا"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو وهي ترقص بأحد الشواطئ على أنغام أغنية "ابتدينا" للنجم عمرو دياب والتي تم طرحها ضمن ألبومه الجديد الذي طرحه خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدر قوائم الاستماع المختلفة.

وكانت آخر مشاركات ميرهان حسين بمسلسل "تل الراهب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن ، ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد.