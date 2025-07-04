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بالشورت.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور في فرنسا

10:25 م الجمعة 04 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    الفنانة هدى الإتربي
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    هدى الإتربي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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    هدى الإتربي في فرنسا
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كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وخطفت هدى الإتربي الأنظار بإطلالتها، إذ ظهرت مرتدية شورت وملابس رياضية، خلال استمتاعها بوقتها في كان، فرنسا، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وانهالت عهليها التعليقات :" قنبلة الجيل، القمر، أجمل فنانة، جرأة وشياكة، جميلة في كل حالاتك".

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن، هدى الإتربي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة لامقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

هدى الإتربي فرنسا
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