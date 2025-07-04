"أنا وحيدة ومخلفتش".. نبيلة عبيد تستغيث: "عايزين ياخدوا شقتي مني"

كتب-مروان الطيب:

كشفت النجمة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد بعد محاولات سحب شقتها في جامعة الدول العربية.

وقالت نبيلة عبيد: الشقة كانت مملوكة لوالدتي و فيها كل ما أملك من أغراض وصور وذكريات وتاريخي السينمائي كله موجود فيها بداية من رابعة العدوية و الراقصة والسياسي وكل أعمالي الناجحة".

واستكملت:"أجيب منين مكان أحط فيه كل تعبي ده؟ وفني اللي خايفة أرميه بعد كده يبقى على سور الأزبكية أنا خايفة على تاريخي مينفعش تترمي"..

وأضافت:" أنا بستغيث مينفعش ده تاريخي السينمائي كله في الشقة دي لما بفتحها بشم ريحة نجاحي وريحة أمي فيها كل صوري اللي كنت باخدها موجودة في الشقة دي لما بخشها برتاح مقدرش من يوم وليلة يحصل كده أنا مجرباها ومجربه اللي أنا فيها دي كانت قدم الخير عليا وبتمنى أرجعلها ".

وأوضحت: أنا وحيدة لا اتجوزت ولا خلفت وبشم ريحة أمي ونجاحي فيها، وعايشة حاليا في شقة غيرها لكن دي الشقة الأقرب لقلبي، سيبوهالي"..