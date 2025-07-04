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"أنا وحيدة ومخلفتش".. نبيلة عبيد تستغيث: "عايزين ياخدوا شقتي مني"

09:07 م الجمعة 04 يوليه 2025
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    باسم سمرة ونبيلة عبيد
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    منة شلبي بصحبة نبيلة عبيد و ناهد السباعي
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    منة شلبي ونبيلة عبيد
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    النجمة نبيلة عبيد
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    منة شلبي ونبيلة عبيد
  • عرض 22 صورة
    نبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد
  • عرض 22 صورة
    نبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
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    نبيلة عبيد
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    إلهام شاهين وناهد السباعي ونبيلة عبيد ولبلة ومحمود حميدة من مهراجان القاهرة
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    نبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد مع محمد فهيم
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    الفنانة نبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد 8
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    محمد رمضان ونبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد الراقصة والطبال
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    نبيلة عبيد فى فيلم توت توت
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    نبيلة عبيد
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    نبيلة عبيد
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كتب-مروان الطيب:

كشفت النجمة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد بعد محاولات سحب شقتها في جامعة الدول العربية.

وقالت نبيلة عبيد: الشقة كانت مملوكة لوالدتي و فيها كل ما أملك من أغراض وصور وذكريات وتاريخي السينمائي كله موجود فيها بداية من رابعة العدوية و الراقصة والسياسي وكل أعمالي الناجحة".

واستكملت:"أجيب منين مكان أحط فيه كل تعبي ده؟ وفني اللي خايفة أرميه بعد كده يبقى على سور الأزبكية أنا خايفة على تاريخي مينفعش تترمي"..

وأضافت:" أنا بستغيث مينفعش ده تاريخي السينمائي كله في الشقة دي لما بفتحها بشم ريحة نجاحي وريحة أمي فيها كل صوري اللي كنت باخدها موجودة في الشقة دي لما بخشها برتاح مقدرش من يوم وليلة يحصل كده أنا مجرباها ومجربه اللي أنا فيها دي كانت قدم الخير عليا وبتمنى أرجعلها ".

وأوضحت: أنا وحيدة لا اتجوزت ولا خلفت وبشم ريحة أمي ونجاحي فيها، وعايشة حاليا في شقة غيرها لكن دي الشقة الأقرب لقلبي، سيبوهالي"..

نبيلة عبيد شقة نبيلة عبيد شارع جامعة الدول
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