إعلان

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في عرض البحر

08:18 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النجمة إليسا
  • عرض 7 صورة
    إليسا من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 7 صورة
    إليسا
  • عرض 7 صورة
    إيسا تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إليسا على متن أحد اليخوت
  • عرض 7 صورة
    إليسا في عرض البحر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة إليسا الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.


ونشرت إليسا صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة على متن أحد اليخوت في عرض البحر وكتبت: "الرياح في شعري، ولما الدنيا تبوظ، عمري ما بزعل ولا بضرب بوز، وبسمع خوليو وبسمع فيروز".


وكان آخر ما طرحته إليسا هي الأغنية الدعائية الخاصة بأحد الحملات الإعلانية وعرضت ضمن موسم رمضان 2025.


يذكر أن إليسا تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة منها حفل غنائي في بيروت يوم 12 يوليو الجاري.


إليسا الفنانة إليسا إطلالة إليسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان