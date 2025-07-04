إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في عرض البحر

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة إليسا الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت إليسا صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة على متن أحد اليخوت في عرض البحر وكتبت: "الرياح في شعري، ولما الدنيا تبوظ، عمري ما بزعل ولا بضرب بوز، وبسمع خوليو وبسمع فيروز".



وكان آخر ما طرحته إليسا هي الأغنية الدعائية الخاصة بأحد الحملات الإعلانية وعرضت ضمن موسم رمضان 2025.



يذكر أن إليسا تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة منها حفل غنائي في بيروت يوم 12 يوليو الجاري.





