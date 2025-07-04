بملابس البحر وإطلالات جريئة .. 20 صورة لـ إيمان العاصي أثارت تفاعلا

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة إيمان العاصي محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتمااعي، بعد مشاركة جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية مع ابنتها ريتاج وعدد من الأصدقاء.



وحرصت العاصي على التقاط العديد من الصور التذكارية سواء لها على البحر، أو رفقة صديقاتها وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة كوكبة من النجوم وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.



يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي، مينا مسعود، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.





