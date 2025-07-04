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بملابس البحر وإطلالات جريئة .. 20 صورة لـ إيمان العاصي أثارت تفاعلا

07:27 م الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    النجمة إيمان العاصي
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تخطف الأنظار على البحر
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بالإجازة
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بالإجازة على البحر
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بالبحر
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بعطلتها
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي أمام حمام السباحة
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بوقتها
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي بإطلالة صيفية
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي مع والدها الراحل
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي من أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي من كواليس مسلسل برغم القانون
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي وسط الطبيعة الخلابة
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 20 صورة
    ريتاج وإيمان العاصي
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بوقتها على البحر
  • عرض 20 صورة
    إيمان العاصي على البحر
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة إيمان العاصي محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتمااعي، بعد مشاركة جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية مع ابنتها ريتاج وعدد من الأصدقاء.


وحرصت العاصي على التقاط العديد من الصور التذكارية سواء لها على البحر، أو رفقة صديقاتها وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.


وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة كوكبة من النجوم وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.


يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي، مينا مسعود، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.


إيمان العاصي الفنانة إيمان العاصي
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