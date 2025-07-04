ناقش برنامج "الإبداع في مصر" العلاقة بين الفنان ومواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أصبحت أداة رئيسية للنجوم في التواصل مع جمهورهم، ومشاركة تفاصيل من حياتهم الشخصية والمهنية.

وقال أمير محمد خالد في تصريحاته خلال لقاء ببرنامج "الإبداع في مصر" على شاشة إكسترا نيوز، بعض الفنانين قد يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض تتعلق بإثارة الجدل والنميمة، لكن الصحفي المهني يدرك الفارق، ويعلم كيف يتعامل مع هذا النوع من المحتوى بوعي ومسؤولية.

وأكد أمير محمد خالد أن جمهور السوشيال ميديا في كثير من الأحيان لا يدرك حدوده ويتجاوز في التدخل بالحياة الخاصة للفنانين، لكن الصحفي الجاد لا ينجرف خلف التريند ولا يتخطى المساحة الشخصية، بل يتعامل باحترام واحتراف.

وأوضح أن الصحفي المحترف لا ينظر للفنان كمجرد تريند بل كشخص له حياة خاصة، ويبحث دائمًا عن المعلومة الدقيقة وليس الإثارة الفارغة.

وعلق المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، قائلا:"النقابة تقف مع الفنان ضد أي تطاول من رواد مواقع التواصل، إذا كان موقفه لسيم وأرجو من الممثل الجديد أن يخفف من التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، فالفنان يجب أن يكون غاليا وكلما ابتعد زادت قيمته"