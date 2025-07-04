"أعظم وأحرف من لمس الكرة"..مدحت العدل يودع شيكابالا بعد قرار اعتزاله

كتب- مروان الطيب:

ودع السيناريست الكبير، مدحت العدل، لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا بعد قرار اعتزاله كرة القدم.

ونشر العدل مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، وتضمن المقطع مقاطع أرشيفية للاعب المعتزل وكتب: " إلي واحد من أعظم وأحرف من لمس الكرة في مصر وأفريقيا والعالم العربي ، شكرّاااا على المتعة والسحر .. ملأت حياتنا وذكرياتنا بالفن والجمال .. ننتظرك في أي منصب وإن شاء الله رئيسًا للنادي فيما بعد"، كما تضمن المقطع أغنية كلنا إنسان، غناء سميرة سعيد، كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى.



ومن المعروف عن السيناريست مدحت العدل، انتمائه لجماهير القلعة البيضاء نادي الزمال، ودائما ما يعلق على مباريات الفريق سواء محليا أو قاريا.



يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل كانت بسيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.



