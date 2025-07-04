18 يوليو.. أنغام تفتتح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

كتبت- منى الموجي:

تستعد النجمة أنغام لافتتاح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وتحيي يوم 18 يوليو الجاري حفلا غنائيا كبيرا، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ونشرت الجهة المنظمة للحفل الملصق الدعائي الرسمي، على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، مصحوبا بالتعليق التالي "صوت مصر - أنغام هتكون أول حفلات مهرجان العلمين السنة دي والأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات. لايف يوم 18 يوليو في U-Arena، استعد لليلة استثنائية ما تتنسيش".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس.

يهدف المهرجان لتنظيم فعاليات عالمية وتقديم محتوى ترفيهي وثقافي راقٍ، يسهم في الترويج للسياحة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، والتي تستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى.







