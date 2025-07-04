ماذا قال المخرج عمرو عرفة عن شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم؟

كتب- هاني صابر:

وجه المخرج الكبير عمرو عرفة، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه على "إكس": "شئنا أم لم نشأ.. شيكا من أحرف لاعبي كرة القدم".

وكان شيكابالا، أعلن أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.