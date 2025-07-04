الصور الأولى لـ ياسمين رئيس من كواليس فيلمها الجديد "الست لما"

كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الست لما"، والذي يجمعها مع النجمة يسرا وعدد كبير من الفنانين.

وكشفت ياسمين عن الصور الأولى من أول أيام التصوير، وجمعتها واحدة منها بصنّاع الفيلم.

وتقدم ياسمين في فيلم الست لما، دور فتاة تُدعى وفاء. العمل بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، انتصار، دنيا سامي، وعدد كبير من الفنانين، تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي إذ يطرح عددًا من قضايا المرأة.

وفي سياق متصل، توشك ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير فيلمها ماما وبابا والذي يشاركها في بطولته محمد عبدالرحمن، تأليف محمد صادق واخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ياسمين رئيس شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل منتهي الصلاحية مع الفنان محمد فراج ومسلسل جودر 2 مع الفنان ياسر جلال.

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