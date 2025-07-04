بـ"نثرية كروية".. صلاح عبدالله يعلق على اعتزال شيكابالا كرة القدم

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشر صلاح، بوستر يحمل صورة شيكابالا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نثرية كروية في حب شيكابالا بعد أن أعلن اعتزالَه".

وكتب عبدالله، على البوستر: "الكورة عاشت بتقولك تعالى خدني واحضني يا شيكابالا، واركني في الزاوية اللي في بالك لانها الزاوية اللي في بالي، يا فهد يا أسمراني فيك حاجة محيراني، إزاي كنت بتسمعني وتلبي ندايا في ثواني، والاعجب والأغرب شيكا لما بتعزفني مزيكا، ترقيص وباصات ولا الثروهات والهات وخد والخد وهات وعمرك ما كنت أناني يا فهد يا أسمراني يا بني الزمالكوية جدودك ورثوا عشقهم ليا لولادهم اللي بوجودك زاد حبهم مية مية".

وكان شيكابالا، أعلن مساء أمس الخميس، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك، كما أنه يعد اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ الفارس الأبيض برصيد 18 بطولة.

وشارك صاحب الـ 39 عاما، رفقة نادي الزمالك في الموسم الماضي 2024-2025، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 1 وصناعة هدفين.