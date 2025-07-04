بعد اتهامها لشخص بتهديدها وضربها.. رسالة جديدة من بتول الحداد

كتبت- منى الموجي:

وجهت الممثلة الشابة بتول الحداد، رسالة جديدة لجمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، عبر خاصية القصص القصيرة، تحدثت خلالها عن تطورات أزمتها، إذ اتهمت قبل ساعات شخصا بتهديدها وضربها.

وكتبت بتول "صباح الخير على حضراتكم جميعا، أنا بطمنكم عليا، أنا الحمد لله كويسة وبخير كنت بخلص إجراءات طبية بسبب الإصابات اللي في جسمي وإجراءات قانونية والحمد لله إحنا في بلد قانون الحمد لله، وشكرا لكل الدعم والحب".

وتابعت "وآسفة لكل القلق والذعر اللي حسيتوه بسببي، آسفة لقلقكم وخوفكم عليا وحبكم، ودعمكم ليا فوق فوق راسي والله، أنا كويسة الحمد لله وبدأت العلاج وإن شاء الله تبقى آخر الأيام الصعبة، وأخيرا لكل شخص غلط في حقي أو ذم في سمعتي وعند الله تجتمع الخصوم".

كانت بتول ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تستغيث وتطلب المساعدة وحمايتها من شخص وصفته بأنه معروف ولم تذكر اسمه، بعد قيامه بتهديدها وضربها.

وقالت بتول خلال البث: "يا جماعة أنا بعمل اللايف ده، وبستغيث بقيادات الدولة، فيه شخص **** كان بتربطني بيه علاقة من فترة طويلة، والعلاقة دي رجعت تاني، والشخص ده مصمم يكون معايا بالعافية، والنهاردة كنت في خطوبة ناس صحابي، وللأسف جه، مد إيده عليا، وخدني من وسط الناس، عشان إحنا اتفقنا إننا منكملش مع بعض، عشان ده غلط، وده أنا مش عايزاه".

وتابعت: "بيستقوى عليا بمنصبه.. وأنا بستنجد بيكم، والإنسان ده عايز ياخد مني بيتي وعربيتي، وجه ضربني وسط صحابي في الشيخ زايد، جالي خطوبة اتنين من أصدقائي، وعملي مشكلة، والناس لما شافوه بياخدني من وسطهم اتخانقوا معاه، وأنا نزلت جري، قعدت في عربيتي، عشان مش عارفة أروح فين، وعشان خايفة أروح بيتي، وخايفة على نفسي، وعلى صحابي، كلمته، قلت له لو عندك مشكلة معايا، تعالى حلها معايا، وبلاش فضايح قدام الناس، أنا معروفة، وأنت معروف، وبلاش تعمل كده، ضربني في العربية، ووشي وارم، ورقبتي وارمة، لدرجة إن الناس بتوع الباركينج شالوه من فوقي قبل ما يموتني".

وأردفت "أنا بعمل اللايف ده بناءً على نصيحة حد أعرفه كويس، قال لي ده اللي ينقذك، أنا لا عايزة أعمل لايف، ولا عايزة فضايح لنفسي، ولا لحد، بس أنا لو حصل لي حاجة، أو شركتي حصلها حاجة، أو صحابي أو أهلي حصلهم حاجة، هيبقى الإنسان ده هو السبب، أنا مش عارفة أروح فين، ولا أجي منين، ولا قادرة أروح بيتي، لأنه لما بيعرف أنا فين، بيروح المكان وبيعمل مشاكل، ودي مش أول مرة، من سنة عمل كده، وضربني في الشارع، والناس حاشوه عني".

واختتمت قائلة: "أنا بستنجد بيكم، وإنكم تقفوا جنبي، مش عايزة أكمل في حاجة غصب عني، أنا اتهنت واتضربت، وعايشة تحت التهديد، وطول الوقت بحاول أتكلم مع البني آدم ده، لأنه طول الوقت بيبتزني، ومعيشني في رعب ورهبة، وأنا طول الوقت بحاول أتكلم معاه، وأهدي الدنيا، عشان أبقى عايشة في أمان، أنا خلاص، يا إما هموت نفسي عشان أنقذ نفسي من البني آدم ده، يا إما هو يبعد عني، ويتعهد إنه يبعد عني".

جدير بالذكر أن بتول الحداد شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل وتقابل حبيب، إخراج محمد الخبيري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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